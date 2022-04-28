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В РФ призвали уничтожить правительственный квартал в Киеве (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 14:33
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В прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заявили, что нужно нанести несколько демонстративных ударов по столице Украины
В России хотят уничтожить правительственный квартал. Фото: коллаж "Сегодня"
В России хотят уничтожить правительственный квартал. Фото: коллаж "Сегодня"

В России активно обсуждают то, что нужно якобы демонстративно уничтожить правительственный квартал в Киеве, а особенно здание Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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На записи можно увидеть, как в прямом эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" обсуждают уничтожение многих зданий в Киеве.

"Нужно нанести несколько демонстративных ударов по Киеву. Необязательно, чтобы там была масса жертв, это можно сделать и в ночное время. Генеральный штаб, Министерство обороны, здание Верховной Рады, правительственный квартал… Правительственный квартал нужно сравнять с землей, просто демонстративно, без всякого военного смысла", – заявили в РФ.

Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины

Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины и ее государственность. Однако также фиксируются десятки отказов россиян заходить на территорию нашей страны. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Продолжаются бои. Пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, только слова. В Мариуполе бои все время У них в планах прежде всего уничтожение государственности. Других стратегий я у них не вижу", – утверждает Вадим Денисенко.

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По словам советника, у российской армии еще есть чем стрелять. Оккупанты имеют большой резерв боеприпасов. Однако россияне отказываются заходить на территорию Украины.

"Мы фиксируем десятки отказов россиян заходить на территорию Украины. Но все они меняются. Те, кто 3 недели назад был растерян, сейчас может быть более жестким. У них есть приказы стрелять в мирных. Сейчас Россия старается максимально уничтожать инфраструктуру, а затем вводить войска", – добавил Вадим Денисенко.

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2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
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