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Україна має право атакувати територію Росії. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 квітня, 13:54
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Україна може атакувати Росію Фото: колаж "Сьогодні"
Україна може атакувати Росію Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють економічні санкції проти РФ, військову допомогу Україні та побоювання Німеччини.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Україна може атакувати територію Росії

Американська газета The Washington Post пише, що Україна має право здійснювати атаки на території Росії на додаток до захисту власної території. Це офіційно підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це політик заявив після серії вибухів на півдні Росії і пожежі на складі боєприпасів, які високопоставлений український чиновник назвав "кармою" російського вторгнення.

"Моя власна думка полягає в тому, що життєво важливе, щоб вони зробили все необхідне для захисту від російської агресії. І тактика цього – це їхнє рішення", – сказав Блінкен на засіданні сенату.

Росія намагається приховати наслідки економічних санкцій

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що Росія намагається приховати наслідки економічних санкцій . Її офіційну статистику сфабриковано. Дані, опубліковані Москвою, зовсім не корелюють з опитуванням приватного сектора, що показує різке скорочення вітчизняного виробництва.

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Байден виступить із промовою про підтримку України

Інформагентство Bloomberg пише, що президент США Джо Байден планує у четвер, 28 квітня, виступити з промовою про підтримці України , оскільки його адміністрація скоро направить до Конгресу пропозицію щодо постачання зброї та гуманітарної допомоги для Києва, які триватимуть до вересня.

ФК "Шахтар" проведе благодійні матчі для підтримки ЗСУ та постраждалих від війни

Міжнародне агентство новин Reuters інформує про серію благодійних футбольних матчів Shakhtar Global Tour for Peace, організовану футбольним клубом "Шахтар" Ріната Ахметова. Зазначається, що всі кошти від продажу квитків та реклами підуть на підтримку українських збройних сил та постраждалих від війни.

"Футболісти корисніші на полі, ніж десь зі зброєю. Футбол може поєднати світ. Ми знаходимо спосіб допомогти купити ліки та інші необхідні речі", – цитує Reuters слова директора з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срну.

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Через агресію Росії Німеччина збільшить свою армію

Німецький журнал Der Spiegel пише, що напад Росії на Україну перевернув оборонну політику Німеччини з ніг на голову. З'явилися серйозні застереження щодо чисельності Бундесверу, що сьогодні становить 200 тисяч солдатів. Німеччина підвищить фінансування та, швидше за все, чисельність збройних сил.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард".

Також ми інформували, що у Німеччині точаться жорсткі дискусії щодо надання військової допомоги Україні. Правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) критикують за нерішучість партнери щодо парламентської коаліції.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 28 квітня
1
Особовий склад 22 800
Особовий склад
2
Літаки 187
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артилерія 431
Артилерія
7
Засоби ППО 72
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1688
Транспорт
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