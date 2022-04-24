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Швейцарія блокує постачання німецької зброї в Україну

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 11:29
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Країна ухвалила санкції Європейського Союзу, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну, проте нейтралітет Швейцарії не дозволяє постачати зброю до зони конфлікту
Швейцарія обмежує реекспорт військової техніки в зони конфліктів / Колаж "Сьогодні"
Швейцарія обмежує реекспорт військової техніки в зони конфліктів / Колаж "Сьогодні"

Швейцарія затримала постачання німецької зброї в Україну, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. Німеччина надсилала Швейцарії два запити і на обидва отримали негативну відповідь.

Про це повідомляє SonntagsZeitung, пише РБК-Україна.

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Що відомо

Marder, виготовлений німецькою компанією Rheinmetall, використовує боєприпаси, виготовлені у Швейцарії. Однак Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки у зони конфліктів.

"На обидва запити Німеччини було дано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", – сказав представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

Швейцарія ухвалила санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну. Також представники країни заявили, що нейтралітет Швейцарії не дозволяє постачати зброю до зон конфлікту.

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Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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