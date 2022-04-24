Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Швейцария блокирует поставки немецкого оружия в Украину

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 11:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страна приняла санкции Европейского Союза, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину, однако нейтралитет Швейцарии не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта
Швейцария ограничивает реэкспорт военной техники в зоны конфликтов / Коллаж "Сегодня"
Швейцария ограничивает реэкспорт военной техники в зоны конфликтов / Коллаж "Сегодня"

Швейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав реэкспорт боеприпасов швейцарского производства. Германияприсылала Швейцарии два запроса и на оба получила отрицательный ответ.

Об этом сообщает SonntagsZeitung, пишет РБК-Украина.

Реклама

Что известно

Marder, произведенный немецкой компанией Rheinmetall, использует боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Однако Швейцария ограничивает реэкспорт такой военной техники в зоны конфликтов.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", – сказал представителя Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Швейцария приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину. Также представители страны заявили, что нейтралитет Швейцарии не позволяет поставлять оружие в зоны конфликта.

Реклама

Вооружение со всего мира

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять