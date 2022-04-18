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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

"Нам нужно помогать напрямую": Италия даст Украине оружие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 18:48
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Премьер Драги сказал, что Италия будет рядом с украинскими друзьями
Италия поможет Украине с оружием. Фото: коллаж "Сегодня"
Италия поможет Украине с оружием. Фото: коллаж "Сегодня"

Итальянский парламент принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.

Об этом премьер министр страны Марио Драги сказал в интервью Corriere della Sera.

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"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности", – подчеркнул Драги.

По его словам, Италия хочет дать украинцам возможность защищать себя.

"Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал", – добавил он.

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