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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Говорить с Путиным нет смысла – премьер Италии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 18:53
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Марио Драги до последнего надеялся, что хозяин Кремля не начнет полномасштабное вторжение в Украину
Владимир Путин (слева) и Марио Драги (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева) и Марио Драги (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что звонки президента РФ Владимиру Путину не имеют никакого смысла. По его мнению, российский президент не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и поисках мира.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

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"Я до последнего надеялся, что он этого не сделает. Мы звонили президенту Путину перед началом войны. Однако через несколько недель он начал наступление. Я пытался разговаривать с ним до конца. При этом вторжение меня не удивило: почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении были у украинских границ...Пока целью Путина являются не поиски мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну", – считает Драги.

Он также вспомнил, как во время телефонного разговора с Путиным спросил о его возможной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Я его (Путина – Ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не пришло". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет, время еще не пришло", – рассказал Драги.

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По его словам, далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ.

"Мы попрощались, обязавшись переговорить в течение нескольких дней. Но потом пришел ужас Бучи. Начинаю думать, что правы те, кто говорит: тебе с ними говорить бесполезно, ты просто теряешь время. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые они делают", – резюмировал Драги.

Ранее мы сообщали, что в Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева "залили кровью".

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Также напомним, военная из элитных войск Италии стала на защиту Киева.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
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