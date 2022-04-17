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Говорити з Путіним немає сенсу – прем'єр Італії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 18:53
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Маріо Драгі до останнього сподівався, що господар Кремля не розпочне повномасштабне вторгнення в Україну
Володимир Путін (ліворуч) та Маріо Драгі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч) та Маріо Драгі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що дзвінки президента РФ Володимиру Путіну не мають жодного сенсу. На його думку, російський президент не зацікавлений у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та пошуках миру.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

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"Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. При цьому вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів...Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну", – вважає Драгі.

Він також згадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав про його можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Я його (Путіна – Ред.) запитав: "коли ти бачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "час ще не настав". Я наполягав: "прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "ні: час ще не настав", – розповів Драгі.

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За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ.

"Ми попрощалися, зобов’язавшись переговорити протягом кількох днів. Але потім прийшов жах Бучі. Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ними говорити марно, ти просто втрачаєш час. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які вони роблять", – резюмував Драгі.

Раніше ми повідомляли, що в Італії віллу кремлівського пропагандиста Соловйова "залили кров'ю".

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Також нагадаємо, військова з елітних військ Італії стала на захист Києва.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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