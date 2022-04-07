В Італії віллу кремлівського пропагандиста Соловйова "залили кров'ю" (фото)

Це вже друга атака на вілли Соловйова за тиждень, всього в Італії у нього три вілли

Вілли російського телеведучого зазнали нападу на озері Комо / Фото: Колаж: Сьогодні

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Про це пише німецьке видання Bild.

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Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".

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Напередодні ще одну віллу Соловйова спробували спалити за допомогою автопокришок. Пожежники швидко загасили вогонь. Вілла серйозно не постраждала.

Соловйова оголосять у розшук

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України зібрали необхідний пакет документів для оголошення російського телеведучого, пропагандиста, члена керівної політичної партії "Єдина Росія" Володимира Соловйова у міжнародний розшук. Документи найближчим часом надішлють закордонним колегам.

11 березня за результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що спричинило тяжкі наслідки – загибель людей.

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Вілли Соловйова в Європі заарештували

Італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

За даними La Repubblica, заарештовано дві вілли в Комо, які належать ведучому державного телебачення РФ. Їхня вартість становить 8 мільйонів євро.

За повідомленням Reuters, ще перед конфіскацією Соловйов нарікав в ефірі державних телеканалів, що ризикує втратити свою італійську нерухомість. "Ви ж сказали нам, що Європа має священні права власності", – цитував слова ведучого сайт The Daily Beast.