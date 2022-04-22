Шольц объяснил, почему Германия отказывает Украине в поставках некоторого вооружения

Канцлер заявил, что введение бесполетной зоны превратило бы НАТО в партию войны

Канцлер заявил, что делает все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Германии нужна "холодная голова и взвешенные решения", ведь страна несет ответственность за мир и безопасность во всей Европе.

Об этом заявил в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц, сказав, что он не считает оправданным, чтобы Германия и НАТО "становились противоборствующими сторонами в Украине".

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"Политическая ответственность"

Среди прочего он ответил на вопрос, боится ли Германия, отказывая Украине в поставках некоторого оружия:

"Мы поставляем оружие, и многие наши союзники делают то же самое. Дело не в страхе, а в политической ответственности. Введение бесполетной зоны, как того требовали, превратило бы НАТО в партию войны. Я принес присягу. Я очень рано сказал, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной сверхдержавой, как Россия, ядерной державой. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к Третьей мировой войне. Не должно быть ядерной войны".

Отвечая на вопрос, что заставляет его думать, что поставки танков из Германии будут иметь такие ужасные последствия, канцлер отметил, что "для этой ситуации не существует учебника, в котором можно было бы прочитать, в какой момент нас воспринимают как партию войны. Книга переписывается ежедневно, и некоторые уроки еще впереди".

Шольц заявил, что предотвращение эскалации в сторону НАТО – его приоритет:

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"Вот почему я не щурюсь на результаты опросов и не позволяю пронзительным крикам раздражать меня. Последствия ошибки будут драматичными".

Напомним, по итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении.

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