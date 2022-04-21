Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение

Член правительства ФРГ заявила, что каждый акт передачи оружия является "болезненным" для немецкой армии, поскольку ослабляет ее

Германия не сможет сама поставлять тяжелое вооружение непосредственно в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Германия не будет поставлять напрямую тяжелые вооружения Украине, но ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского производства в обмен на новое немецкого производства.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в эфире телеканала ntv.

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"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, он не может передать оружие, если я хочу и дальше обеспечивать национальную оборону и оборону альянса, я этого хочу и буду делать. Я также обязана сделать это для своих партнеров по НАТО", – сказала она.

В то же время, отметила Ламбрехт, "обмен" через третьи страны может состояться в ближайшие дни.

"Речь идет о танках, бронетранспортерах, различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", – сказала министр.

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Ламбрехт также подтвердила, что Германия будет обучать украинских солдат управлению Panzerhaubitze 2000.

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