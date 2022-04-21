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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 14:45
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Член правительства ФРГ заявила, что каждый акт передачи оружия является "болезненным" для немецкой армии, поскольку ослабляет ее
Германия не сможет сама поставлять тяжелое вооружение непосредственно в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Германия не сможет сама поставлять тяжелое вооружение непосредственно в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Германия не будет поставлять напрямую тяжелые вооружения Украине, но ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского производства в обмен на новое немецкого производства.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в эфире телеканала ntv.

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"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, он не может передать оружие, если я хочу и дальше обеспечивать национальную оборону и оборону альянса, я этого хочу и буду делать. Я также обязана сделать это для своих партнеров по НАТО", – сказала она.

В то же время, отметила Ламбрехт, "обмен" через третьи страны может состояться в ближайшие дни.

"Речь идет о танках, бронетранспортерах, различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", – сказала министр.

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Ламбрехт также подтвердила, что Германия будет обучать украинских солдат управлению Panzerhaubitze 2000.

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