Німеччина не постачатиме Україні важке озброєння

Німеччина не постачатиме безпосередньо важке озброєння Україні, але веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть дати озброєння радянського виробництва в обмін на нове німецького виробництва.
Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт в ефірі телеканалу ntv.
"Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, він не може передати зброю, якщо я хочу й надалі забезпечувати національну оборону та оборону альянсу, я цього хочу й робитиму. Я також зобов'язана зробити це для своїх партнерів НАТО", – сказала вона.
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Водночас, зазначила Ламбрехт, "обмін" через треті країни може відбутися найближчими днями.
"Йдеться про танки, бронетранспортери, різні варіанти, які можуть надати окремі країни. Зараз ми ведемо переговори і зараз це відбувається дуже швидко", – сказала міністр.
Ламбрехт також підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів управлінню Panzerhaubitze 2000.
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