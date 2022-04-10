Україна купує у Німеччини 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро

Бундесвер у найкоротший термін надасть Києву 100 своїх гаубиць. Колаж "Сьогодні"

Українська сторона направила Німеччині пропозицію про постачання до нашої країни 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та комплектуючих до них на загальну суму 1,7 мільярда євро.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

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За даними газети, альтернативою німецька компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярда євро. Як повідомляють виданню українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за схемою обміну. Так, Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а "прогалини", що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Зазначається, що перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року. А завершення постачання орієнтовно очікується до 2027 року.

Гаубиці Panzerhaubitze 2000, схожі на танки, здатні вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.

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США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade

Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України . Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.

За словами прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, США та Україна ведуть переговори щодо подальшого використання дронів у разі потреби.

"Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони знаходяться в процесі транспортування, проте вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники будуть незабаром в українських військових, якщо вони вже не прибули", – зазначив він.

Представник Пентагону наголосив, що системи Switchblade не дуже складні та не вимагають тривалого навчання. Щоб користуватися ними, достатньо близько двох днів тренування. Американські військові вже навчають групу українців роботі зі Switchblade, які незабаром повернуться до України та передадуть знання решті українських бійців.

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