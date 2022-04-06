Молдові нададуть 700 млн євро для допомоги українським біженцям

З початку війни в країну в'їхало понад 360 тис. громадян України

Гроші підуть на допомогу біженцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

Молдова отримає близько 700 млн євро фінансової допомоги. Відповідне рішення прийняли учасники конференції донорів, яка пройшла в Берліні. Гроші підуть на допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Молдова отримає допомогу у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової допомоги. Гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для допомоги громадянам Молдови, які допомагають українцям. Влада країни повідомляє, що з початку війни в країну в'їхало понад 360 тис. громадян України, з них понад 90 тис. залишилися в країні.

Японія виділила 100 млн доларів для допомоги українським біженцям

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями. Він анонсував новий пакет допомоги українцям.

Уряд Японії виділить 100 млн доларів для розв'язання гуманітарних проблем. Також країна частково переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців. Раніше Японія відмовлялася приймати мігрантів, але для невеликої групи українців вперше за багато років зроблено виняток. Уряд у своїй постанові обережно назвав їх "евакуйованими" і надав житло, право на роботу, а також невеликі соціальні виплати.

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