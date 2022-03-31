Біженцям з України дозволили рік жити в Італії

Віза, видана на рік, дозволить українцям отримати доступ до ринку праці та соціального забезпечення

Італія допомагатиме біженцям з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Українським біженцям буде надано дозвіл на проживання строком на 12 місяців. Такий указ підписав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Про це повідомляє видання Euractiv.

Відповідний указ стосується українців та громадян третіх країн, які мають міжнародний захист, а також членів їхніх сімей. Посвідку на проживання видаватимуть поліцейські управління.

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Керівник Цивільного захисту Італії Фабриціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який вноситиме щомісячний внесок у розмірі €300 на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Європейські перспективи