Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

Украинским беженцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Такой указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает издание Euractiv.
Соответствующий указ касается украинцев и граждан третьих стран, имеющих международную защиту, а также членов их семей. Вид на жительство будут выдавать полицейские управления.
Руководитель Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который будет вносить ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.
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