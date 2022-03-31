Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Беженцам из Украины разрешили год жить в Италии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 09:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Виза, выданная на год, позволит украинцам получить доступ к рынку труда и социальному обеспечению
Италия будет помогать беженцам из Украины
Италия будет помогать беженцам из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинским беженцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Такой указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает издание Euractiv.

Соответствующий указ касается украинцев и граждан третьих стран, имеющих международную защиту, а также членов их семей. Вид на жительство будут выдавать полицейские управления.

Реклама

Руководитель Гражданской защиты Италии Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, который будет вносить ежемесячный взнос в размере €300 на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Европерспективы

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 31 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17500
2
Самолеты Самолеты
135
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
614
5
ББМ ББМ
1735
6
Артиллерия Артиллерия
311
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
83
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1201
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять