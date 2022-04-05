Японія виділила 100 млн доларів для допомоги українським біженцям

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями. Він анонсував новий пакет допомоги українцям.
Про це повідомляє Japan Today.
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Уряд Японії виділить 100 млн доларів для розв'язання гуманітарних проблем.
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Також країна частково переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців. Раніше Японія відмовлялася приймати мігрантів, але для невеликої групи українців вперше за багато років зроблено виняток. Уряд у своїй постанові обережно назвав їх "евакуйованими" і надав житло, право на роботу, а також невеликі соціальні виплати.
Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення
Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.
До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи:
- президент РФ Володимир Путін;
- секретар Радбезу Микола Патрушев;
- заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
- начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.
Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.