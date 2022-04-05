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Японія виділила 100 млн доларів для допомоги українським біженцям

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 05:58
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Також країна переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців
Японія вирішила допомогти українським біженцям/Фото: колаж: "Сьогодні"
Японія вирішила допомогти українським біженцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з українськими біженцями. Він анонсував новий пакет допомоги українцям.

Про це повідомляє Japan Today.

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Деталі

Уряд Японії виділить 100 млн доларів для розв'язання гуманітарних проблем.

Також країна частково переглянула свою сувору міграційну політику щодо біженців. Раніше Японія відмовлялася приймати мігрантів, але для невеликої групи українців вперше за багато років зроблено виняток. Уряд у своїй постанові обережно назвав їх "евакуйованими" і надав житло, право на роботу, а також невеликі соціальні виплати.

Японія запровадила санкції проти Путіна та його оточення

Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано з вторгнення РФ в Україну.

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До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи:

  • президент РФ Володимир Путін;
  • секретар Радбезу Микола Патрушев;
  • заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
  • начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.

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