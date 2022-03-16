Японія вводить заборону на експорт нафтопереробного обладнання до Росії та Білорусі

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку із вторгненням в Україну.
Про це повідомляє Japan Today.
Деталі
Японія оголосила, що майже 300 найменувань товарів та технологій підлягають забороні на експорт до Росії та Білорусі з кінця цього тижня. Головний вектор санкцій торкнеться оборонної та нафтовидобувної промисловості. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, у п'ятницю набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів, а також 26 технологій.
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Крім того, вводиться заборона експорту нафтопереробного обладнання та супутніх технологій. Росія не зможе отримувати ряд напівпровідників, програм для конструювання мікрочіпів, програмне забезпечення для проектування та ін. Також Японія своїм компаніям забороняє співпрацю з 49 російськими компаніями, пов'язаними з військовим виробництвом.
У 2021 році експорт Японії до Росії склав близько 860 мільярдів ієн (7,3 мільярда доларів), при цьому основними статтями експорту були транспортні засоби та автозапчастини. За даними Міністерства фінансів, це близько 1% від загального обсягу світового експорту країни.
Санкційний зашморг
- Наскільки виявиться ефективним цей пакет санкцій для того, щоб зупинити війну в Україні покаже час.
- Останнім часом не минає й дня, щоб якась країна не запровадила якихось санкцій проти Москви. 14 березня одночасно зі США свої санкції запровадила Японія. Як повідомляє ТАРС , тут санкції поширилися на 17 фізичних осіб, серед них депутати Держдуми, власник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі колишнього голови ради директорів банку "Росія" Юрія Ковальчука.
- Дещо раніше Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії за віроломне вторгнення на територію України 24 лютого. Тут удар спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони зачіпають кілька секторів російської економіки
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України