Більше ніяких російських яхт у портах Австралії: проти олігархів із РФ запровадили нові санкції

Дедалі менше країн, де чекають Абрамовича та компанію

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Уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця острівна держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Що відомо

У відповідному рішенні уряду Австралії сказано, що санкції вводяться проти 33 російських олігархів, у тому числі проти:

власника англійського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича,

голови "Газпрому" Олексія Міллера,

банкіра Олександра Лебедєва,

генерального директора корпорації "Ростех" Сергія Чемезова,

генерал-майора ФСБ, президента ПАТ "Транснефть" Миколи Токарєва,

голови державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігоря Шувалова,

керівника Icon Private Equity Кирила Дмитрієва.

Загалом, до списку санкцій Австралії увійшли російські мільярдери з вітчизняного списку "Форбс". Їм заборонено ступати на землі австралійських островів та вести тут бізнес.

Санкції