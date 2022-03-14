Більше ніяких російських яхт у портах Австралії: проти олігархів із РФ запровадили нові санкції

Уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця острівна держава запроваджує санкції за агресію Росії проти України.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Що відомо
У відповідному рішенні уряду Австралії сказано, що санкції вводяться проти 33 російських олігархів, у тому числі проти:
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- власника англійського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича,
- голови "Газпрому" Олексія Міллера,
- банкіра Олександра Лебедєва,
- генерального директора корпорації "Ростех" Сергія Чемезова,
- генерал-майора ФСБ, президента ПАТ "Транснефть" Миколи Токарєва,
- голови державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігоря Шувалова,
- керівника Icon Private Equity Кирила Дмитрієва.
Загалом, до списку санкцій Австралії увійшли російські мільярдери з вітчизняного списку "Форбс". Їм заборонено ступати на землі австралійських островів та вести тут бізнес.
Санкції
- Серед перших Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- Дісталося навіть третій дружині речника Володимира Путіна. Днями Вашингтон заборонив мати справу з колишньою російською фігуристкою Тетяною Навкою , а також з повнолітніми дітьми Дмитра Пєскова.
- Нинішні санкції проти російських олігархів та чиновників дозволяють заарештовувати їхнє майно. Так в рамках міжнародних санкцій було заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз" , виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга – літак Airbus A319-115 та яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.
- 12 березня стало відомо, що спецслужби США виявили в італійському порту яхту за 700 млн. доларів, яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну. На неї теж чекає арешт.
- Трохи раніше у російського пропагандиста Володимира Соловйова відібрали елітну нерухомість в Італії у рамках запроваджених проти нього санкцій за агресію проти України.