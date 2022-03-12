В Італії знайшли "яхту Путіна" за 700 млн доларів – NYT

Путін може володіти яхтою через підставні компанії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби США виявили в італійському порту яхту за 700 млн доларів, яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомляє The New York Times, американські чиновники вважають, що яхта "Шахерезада" може бути пов'язана з Путіним. Яхта знаходиться в сухому доку в Італії в Маріна ді Каррара, порту в Тоскані.

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За словами американських чиновників, Путін залишив на своє ім'я невелику частину свого майна. Він використовує будинки та яхти, що номінально належать російським олігархам. Тим не менш не виключено, що через різні підставні компанії Путін може мати пряміший контроль над "Шахерезадою".

/ Фото: The New York Times

Під час пандемії коронавірусу Путін провів багато часу у російському курортному місті Сочі на Чорному морі, заявили офіційні особи США. "Шахерезада" робила плавання в Сочі влітку 2020 та 2021 років, пише видання.

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Зазначимо, деякі суперяхти залишили європейські води, коли почалося вторгнення до України, а Захід почав вводити санкції, що дозволяють конфіскацію активів.

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки з РФ.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Сбербанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптолазівки.