Мінус яхта та Airbus: російський олігарх втратив майно на 180 млн доларів

Цього разу санкції торкнулися вихідця з Дрогобича

Підсанкційному Вексельбергу все одно особливо літати нема куди / Колаж "Сьогодні"

Список російських олігархів, які втратили своє майно завдяки введеним західними країнами санкцій, поповнився Віктором Вексельбергом, до речі, що народився у Дрогобичі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Реклама

Що відомо

Згідно з повідомленням, заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз", виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга. Це літак Airbus A319-115 і яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.

Перші санкції проти Вексельберга, до речі, на сьогодні громадянина Кіпру, були введені ще у 2019 році.

Тоді ж від мільярдера відхрестився Массачусетський технологічний інститут (MIT), який неодноразово визнавали самим чи одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів у світі.

Реклама

У червні 2019 року швейцарські банки заблокували кошти на особистих рахунках Віктора Вексельберга.

Ми також писали, що через американські санкції в перший тиждень після їх введення Вексельберг втратив 1,28 млрд. доларів.

Інші втрати