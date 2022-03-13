Минус яхта и Airbus: российский олигарх лишился имущества на 180 млн долларов

На этот раз санкции коснулись выходца из Дрогобыча

Подсанкционному Вексельбергу все равно особо летать некуда / Коллаж "Сегодня"

Список российских олигархов, которые лишились своего имущества благодаря введенным западными странами санкциям, пополнился Виктором Вексельбергом, кстати, родившимся в Дрогобыче.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Что известно

Согласно сообщению, арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга. Это – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Первые санкции против Вексельберга, кстати, на сегодня гражданина Кипра, были введенны еще в 2019 году.

Тогда же от миллиардера открестился Массачусетский технологический институт (MIT), который неоднократно признавали самым или одним из самых престижных высших учебных заведений в мире.

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В июне 2019 году швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга.

Мы также писали, что из-за американских санкций в первую неделю после их введения Вексельберг потерял 1,28 млрд долларов.

Другие потери