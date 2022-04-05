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Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 05:58
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Также страна пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев
Япония решила помочь украинским беженцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Япония решила помочь украинским беженцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе рабочего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами. Он анонсировал новый пакет помощи украинцам.

Об этом сообщает Japan Today.

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Правительство Японии выделит 100 млн долларов для решения гуманитарных проблем.

Также страна частично пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев. Ранее Япония отказывалась принимать мигрантов, но для небольшой группы украинцев впервые за многие годы сделано исключение. Правительство в своем постановлении осторожно назвало их "эвакуированными" и предоставило жилье, право на работу, а также небольшие социальные выплаты.

Япония ввела санкции против Путина и его окружения

Правительство Японии ввел санкции против русской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.

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В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:

  • президент РФ Владимир Путин;
  • секретарь Совбеза Николай Патрушев;
  • заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • глава Минобороны России Сергей Шойгу;
  • начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов РФ.

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