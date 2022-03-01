Япония ввела санкции против Путина и его окружения

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Санкции против России
В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:
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- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.
Санкции против Беларуси
Япония планирует ввести санкции также против Беларуси из-за ее "явной причастности" к российскому вторжению в Украину. Ограничения будут касаться президента страны Александра Лукашенко.
Россия терпит потери
Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байракторы.
Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.