Япония ввела санкции против Путина и его окружения

Кроме того, правительство страны планирует ввести ограничения против президента Беларуси Александра Лукашенко

Мир продолжает давить на РФ и, в частности, на Путина санкциями/Фото: коллаж: "Сегодня"

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Санкции против России

В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:

президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

Санкции против Беларуси

Япония планирует ввести санкции также против Беларуси из-за ее "явной причастности" к российскому вторжению в Украину. Ограничения будут касаться президента страны Александра Лукашенко.

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Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байракторы.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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