Японія офіційно назвала південні Курили окупованими Росією. Тимчасово

У довіднику для дипломатів змінили формулювання про спірні острови

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Японія тепер офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що знаходяться під незаконною окупацією". Про це повідомляє агентство "Кіодо Цусін".

Таке формулювання міститься в чернетці нового випуску "Синьої книги з дипломатії" — урядового довідника про зовнішню політику країни. Проєкт книги на 2022 рік, складений Міністерством закордонних справ, оприлюднили 31 березня.

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Довідник містить твердження, що підкреслює суверенітет Японії: "Це територія, властива Японії, але зараз незаконно окупована Росією". Вторгнення Росії в Україну змінило традиційну позицію щодо російської сторони.

У проєкті зазначається, що перспективи територіальних переговорів "не в тій ситуації, коли це можна говорити. Від Росії вимагається серйозно поставитися до критики міжнародної спільноти, негайно вивести війська і дотримуватися міжнародного права".

Суперечка через Курили

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які після закінчення Другої світової війни були анексовані Радянським Союзом. Тоді ж японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення воєнних дій, проте мирний договір так і не був укладений.

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Вираз "окуповані землі" стосовно південних Курил востаннє згадувався у "Синій книзі" у 2003 році, а у випуску довідника 2011 року острови називалися "притаманними Японії".

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