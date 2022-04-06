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Молдове предоставят 700 млн евро для помощи украинским беженцам

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 04:39
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С начала войны в страну въехало более 360 тыс. граждан Украины
Деньги пойдут на помощь беженцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Деньги пойдут на помощь беженцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Молдова получит около 700 млн евро финансовой помощи. Соответствующее решение было принято участниками конференции доноров, которая прошла в Берлине. Деньги пойдут на помощь украинским беженцам.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Молдова получит помощь посредством бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины и для помощи гражданам Молдовы, которые помогают украинцам. По данным властей Молдовы, с начала войны в страну въехало свыше 360 тыс. граждан Украины, из них более 90 тыс. остались в стране.

Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в ходе рабочего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами. Он анонсировал новый пакет помощи украинцам.

Правительство Японии выделит 100 млн долларов для решения гуманитарных проблем. Также страна частично пересмотрела свою строгую миграционную политику в отношении беженцев. Ранее Япония отказывалась принимать мигрантов, но для небольшой группы украинцев впервые за многие годы сделано исключение. Правительство в своем постановлении осторожно назвало их "эвакуированными" и предоставило жилье, право на работу, а также небольшие социальные выплаты.

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