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У Німеччині пообіцяли надати важке озброєння Україні – депутат Бундестагу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 квітня, 16:14
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Як сказав депутат, логістично і з погляду часу це буде непросте завдання
Маркус Фабер розповів про постачання техніки
Маркус Фабер розповів про постачання техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині є згода на постачання важкої зброї Україні. Це рішення підтримує урядова коаліція.

Про це повідомив депутат Бундестагу, експерт правлячої Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, пише "Європейська правда".

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"Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що нам у фракції ВДП вдалося переконати в цьому наших партнерів по коаліції", – зазначив Фабер.

За його словами, він чув лише позитивні заяви від усіх задіяних міністерств та коаліційних партнерів щодо постачання озброєння.

"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід", – сказав Фабер.

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Але логістично і з погляду часу це буде складне завдання.

"Українцям потрібна наша матеріальна допомога, щоб захистити свою республіку від сусідньої диктатури. Як і багато інших демократій у всьому світі, ми надаємо їм її", – зазначив німецький депутат.

США нададуть Україні "зброю, яка їй потрібна"

США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії, заявив радник президентаз національної безпеки Джейк Салліван.

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Адміністрація Байдена направить до України додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав воєнними злочинами.

"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським (військам) і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють... (воєнні) злочини", – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.

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