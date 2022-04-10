США нададуть Україні "зброю, яка їй потрібна" – Салліван

Радник президента сказав, що США цілодобово працюють над доставкою в Україну зброї

Україна просить у США "важку" зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії, заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.



Як пише Голос Америки, адміністрація Байдена направить в Україну додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав військовими злочинами.



"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським (військ) і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють… (військові) злочини" , – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, Салліван сказав, що США "цілодобово працюють над доставкою (в Україну)… зброї… а також організують та координують доставку зброї із багатьох інших країн".

США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade

Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України. Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.

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За словами прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, США та Україна ведуть переговори щодо подальшого використання дронів у разі потреби.

"Ми вже замовили та відправили 100 дронів Switchblade. Я не знаю, де вони знаходяться в процесі транспортування, однак вони вирушили на початку цього тижня. Тому безпілотники будуть незабаром в українських військових, якщо вони вже не прибули", – зазначив він.

Представник Пентагону наголосив, що системи Switchblade не дуже складні та не вимагають тривалого навчання. Щоб користуватися ними, достатньо близько двох днів тренування. Американські військові вже навчають групу українців роботі зі Switchblade, які незабаром повернуться до України та передадуть знання решті українських бійців.

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