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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США предоставят Украине "оружие, которое ей необходимо" – Салливан

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10 апреля, 21:37
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Советник президента сказал, что США круглосуточно работают над доставкой в Украину оружия
Украина просит у США "тяжелое" оружие
Украина просит у США "тяжелое" оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как пишет Голос Америки, администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", – сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

Как сообщают местные СМИ, Салливан сказал, что США "круглосуточно работают над доставкой (в Украину) … оружия… а также организуют и координируют доставку оружия из многих других стран".

США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

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По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

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