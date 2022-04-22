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Шольц пояснив, чому Німеччина відмовляє Україні у постачанні деякого озброєння

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 квітня, 14:44
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Канцлер заявив, що введення безпольотної зони перетворило б НАТО на партію війни
Канцлер заявив, що робить все, щоб не допустити ескалації, яка веде до третьої світової війни.
Канцлер заявив, що робить все, щоб не допустити ескалації, яка веде до третьої світової війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Для Німеччини потрібна "холодна голова та виважені рішення", адже країна несе відповідальність за мир та безпеку у всій Європі.

Про це заявив в інтерв'ю Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц, сказавши, що він не вважає виправданим, щоб Німеччина та НАТО "стали протиборчими сторонами в Україні".

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"Політична відповідальність"

Серед іншого, він відповів на запитання, чи боїться Німеччина, відмовляючи Україні в постачанні певної зброї:

"Ми постачаємо зброю, і багато наших союзників роблять те саме. Справа не в страху, а в політичній відповідальності. Введення безпольотної зони, як того вимагали, перетворило б НАТО на партію війни. Я склав присягу. Я дуже рано сказав, що ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямої військової конфронтації між НАТО і такою добре озброєною наддержавою, як Росія, ядерною державою. Я роблю все, щоб не допустити ескалації, яка веде до Третьої світової війни. Не має бути ядерної війни".

Відповідаючи на запитання, що змушує його думати, що постачання танків із Німеччини матимуть такі жахливі наслідки, канцлер зазначив, що "для цієї ситуації не існує підручника, в якому можна було б прочитати, в який момент нас сприймають як партію війни. Книга переписується щодня і деякі уроки ще попереду".

Шольц заявив, що запобігання ескалації в бік НАТО – це його пріоритет:

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"Ось чому я не жмурюся на результати опитувань і не дозволяю пронизливим крикам дратувати мене. Наслідки помилки будуть драматичними".

Нагадаємо, за підсумками телефонного спілкування з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна готова й надалі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні.

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