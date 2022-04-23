Світ має бути готовим до того, що Путін застосує ядерну зброю – Нуланд

Не можна виключати того, що президент Росії Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю. Однак Захід намагається переконати його не робити цього.
Про це повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Європейській правді".
Вона констатувала, що Путін вже давав наказ вчиняти жахливі, наджорстокі воєнні злочини.
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"А отже, можливим є все, і нам треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками", – стверджує Нуланд.
За її словами, зараз російського президента переконують відмовитися від таких планів.
"Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", – додала американська дипломатка.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що нібито не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що тепер не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.