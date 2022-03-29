У Кремлі відхрестилися від своїх погроз ядерними ударами

У Кремлі вже не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, попри озвучені раніше погрози. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS, цитує CNN.
"При будь-якому розвитку подій (в Україні, – Ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає. (...) Ніхто не розглядає питання щодо застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", – сказав Пєсков.
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Прессекретар прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю, якщо у війну РФ проти України втрутиться третя країна: "Я так не думаю. Він (Путін) попередив, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є кошти і можливості для того, щоб це запобігти та покарати тих, хто спробує".
Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, тільки якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".
При цьому він додав, що "необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави".
Загроза ядерного удару
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- Незабаром РФ здійснила ці плани – Путіну дозволили розмістити у Білорусі ядерну зброю. Там відбувся референдум з поправок до Конституції – "за" проголосували 65,16% білорусів. Таким чином країна фактично анулює статус без'ядерної держави.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то у світі почнеться катастрофа.
- Крім того, США, НАТО та Британія відреагували на ядерні погрози Путіна. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що такий крок Путіна є частиною "моделі" для "створення неіснуючих загроз".