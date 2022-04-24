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Німеччина несе особливу відповідальність за те, щоб зупинити зло Путіна – Financial Times

Павло Заяць Павло Заяць
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24 квітня, 17:48
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Німецький уряд проводить "егоїстичну політику" щодо війни в Україні
Олаф Шольц та його партія різко реагують на звинувачення у прокремлівській політиці
Олаф Шольц та його партія різко реагують на звинувачення у прокремлівській політиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині точаться жорсткі дискусії щодо надання військової допомоги Україні. Правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) критикують за нерішучість партнери з парламентської коаліції.

Голова фракції СДПН Рольф Мютценіх назвав "безвідповідальними" вимоги "Зелених" і "Вільних демократів", що входять до правлячої коаліції, надати важке озброєння Україні. Його колега Ральф Штегнер виступив із обвинувальними випадами у Facebook проти критиків політики його партії стосовно РФ. Колишній глава МЗС Зігмар Габріель виступив проти "шкідливих теорій змови" щодо німецько-російських агентів впливу.

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Як зазначає на сторінках Financial Times аналітик Brookings Institution Фріц Штерн, хвороблива реакція СДПН показує, що критика влучила в ціль.

Як зазначає експерт, канцлер Олаф Шольц став дуже тонкошкірим. Коли депутати Бундестагу, які відвідали Україну, закликали його збільшити військову підтримку, він назвав їх "хлопчиками і дівчатками". Також він заявив, що нібито відправлення важкого озброєння українській армії зробить Німеччину та НАТО "учасниками війни".

Як пише видання, критикувати німецьку владу є за що:

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"СДПН давно настав час вигнати свого високопоставленого російського газового лобіста, колишнього канцлера Герхарда Шредера. Крім того, важливо, щоб німецькі суди розглянули зв'язки між Мануелою Швезіг, прем'єр-міністром федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, і оператором газопроводу "Північний потік-2", що повністю належить "Газпрому".

Але егоїстична німецька політика щодо Росії, а також завзято вибудована енергетична залежність від Москви знаходить активних прихильників серед представників різних політичних сил. Вони заохочували Кремль та підтримували Володимира Путіна у боротьбі, пише Financial Times.

Україна просить дати їй важке озброєння, а Росія посилює наступ на Донеччині. Але в цьому питанні Шольц вагається і пускає пилюку в очі, що дратує як союзників Німеччини, так і партнерів СДПН з коаліції. Як запізнілий компроміс Берлін дозволяє іншим країнам НАТО передавати зброю Києву.

Німеччина несе особливу відповідальність за те, щоб зупинити зло Путіна, йдеться у статті.

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Озброєння з усього світу для України

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