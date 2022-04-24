Британія передасть Україні гаубиці AS-90, виготовлені за стандартом НАТО

AS-90 – самохідна артилерійська установка виробництва оборонно-промислового комплексу Сполученого Королівства

Великобританія передасть Україні зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них.

Про це повідомляє Daily Express з посиланням джерела.

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Зазначимо, що на цьому тижні установки AS-90, що належать до класу самохідних гаубиць, доставлять разом із снарядами на територію Польщі. На початку українських військових навчать застосуванню цих установок, а потім AS-90 переправлять на Україну, уточнює видання.

AS-90 здатні вести вогонь на дистанції до 24 км та випускати три снаряди менш ніж за 10 секунд.

AS-90 – подробиці

AS-90 – самохідна артилерійська установка виробництва оборонно-промислового комплексу Сполученого Королівства (Великобританії).

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Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії.

У 1963 році ряд країн-членів НАТО, у тому числі і Сполучене Королівство, погодилися на використання пострілів та знарядь калібром 155 мм, 39 калібрів у довжину. AS-90 має сумісну з цим стандартом гармату довжиною 39 калібрів, яка здатна зробити постріл снарядом L15 на відстань 24,7 км. Однак вона має новий механізм замикання ствола з 18 капсулами.

Стандартні постріли для гармати такі ж, як і для FH-70 (L15 HE і подібні метальні заряди), хоча на навчаннях зазвичай використовують менш ефективні, але дешевші постріли M107.

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