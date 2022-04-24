Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина – Financial Times

В Германии идут жесткие дискуссии относительно предоставления военной помощи Украине. Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) критикуют за нерешительность партнеры по парламентской коалиции.
Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал "безответственными" требования входящих в правящую коалицию "Зеленых" и "Свободных демократов" предоставить тяжелое вооружение Украине. Его коллега Ральф Штегнер выступил с обвинительными выпадами в Facebook против критиков политики его партии по отношению к РФ. Бывший глава МИД Зигмар Габриэль выступил против "вредных теорий заговора" насчет немецко-российских агентов влияния.
Как отмечает на страницах Financial Times аналитик Brookings Institution Фриц Штерн, болезненная реакция СДПГ показывает, что критика попала в цель.
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Как отмечает эксперт, канцлер Олаф Шольц стал очень "тонкокожим". Когда посетившие Украину депутаты Бундестага призвали его увеличить военную поддержку, он назвал их "мальчиками и девочками". Также он заявил, что якобы отправка тяжелого вооружения украинской армии сделает Германию и НАТО "участниками войны".
Как пишет издание, критиковать немецкие власти есть за что:
"СДПГ давно пора выгнать своего высокопоставленного российского газового лоббиста, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Кроме того, важно, чтобы немецкие суды рассмотрели связи между Мануэлой Швезиг, премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, и оператором газопровода "Северный поток-2", полностью принадлежащим "Газпрому".
Но эгоистическая немецкая политика в отношении России, а также упорно выстроенная энергетическая зависимость от Москвы находит активных сторонников среди представителей разных политических сил. Они поощряли Кремль и поддерживали Владимира Путина в борьбе, пишет Financial Times.
Украина просит дать ей тяжелое вооружение, а Россия усиливает наступление на Донбассе. Но в этом вопросе Шольц колеблется и пускает пыль в глаза, что раздражает как союзников Германии, так и партнеров СДПГ по коалиции. В качестве запоздалого компромисса Берлин позволяет другим странам НАТО передавать оружие Киеву.
Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина, говорится в статье.
Вооружение со всего мира для Украины
- 19 апреля стало известно, что власти Румынии готовятся передать ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны.
- 18 апреля парламент Италии принял практически единогласно решение об отправке оружия Украине.
- Днем ранее было заявлено, что в Украину "начали прибывать" грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена нашей стране.
- Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о том, что необходимо Украине, чтобы остановить войну. В том числе Киев попросил оружие.