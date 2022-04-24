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Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина – Financial Times

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 17:48
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Немецкое правительство проводит "эгоистичную политику" относительно войны в Украине
Олаф Шольц и его партия резко реагируют на обвинения в прокремлевской политике
Олаф Шольц и его партия резко реагируют на обвинения в прокремлевской политике / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии идут жесткие дискуссии относительно предоставления военной помощи Украине. Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) критикуют за нерешительность партнеры по парламентской коалиции.

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал "безответственными" требования входящих в правящую коалицию "Зеленых" и "Свободных демократов" предоставить тяжелое вооружение Украине. Его коллега Ральф Штегнер выступил с обвинительными выпадами в Facebook против критиков политики его партии по отношению к РФ. Бывший глава МИД Зигмар Габриэль выступил против "вредных теорий заговора" насчет немецко-российских агентов влияния.

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Как отмечает на страницах Financial Times аналитик Brookings Institution Фриц Штерн, болезненная реакция СДПГ показывает, что критика попала в цель.

Как отмечает эксперт, канцлер Олаф Шольц стал очень "тонкокожим". Когда посетившие Украину депутаты Бундестага призвали его увеличить военную поддержку, он назвал их "мальчиками и девочками". Также он заявил, что якобы отправка тяжелого вооружения украинской армии сделает Германию и НАТО "участниками войны".

Как пишет издание, критиковать немецкие власти есть за что:

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"СДПГ давно пора выгнать своего высокопоставленного российского газового лоббиста, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Кроме того, важно, чтобы немецкие суды рассмотрели связи между Мануэлой Швезиг, премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, и оператором газопровода "Северный поток-2", полностью принадлежащим "Газпрому".

Но эгоистическая немецкая политика в отношении России, а также упорно выстроенная энергетическая зависимость от Москвы находит активных сторонников среди представителей разных политических сил. Они поощряли Кремль и поддерживали Владимира Путина в борьбе, пишет Financial Times.

Украина просит дать ей тяжелое вооружение, а Россия усиливает наступление на Донбассе. Но в этом вопросе Шольц колеблется и пускает пыль в глаза, что раздражает как союзников Германии, так и партнеров СДПГ по коалиции. В качестве запоздалого компромисса Берлин позволяет другим странам НАТО передавать оружие Киеву.

Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина, говорится в статье.

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Вооружение со всего мира для Украины

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Вертолеты 154
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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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