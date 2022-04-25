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Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за захист своєї батьківщини — Байден

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 01:57
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Американський лідер зазначив, що Київ не здається після 2 місяців війни
Байден зазначив, що Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі попри війну РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Байден зазначив, що Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі попри війну РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден обіцяє, що його країна й надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі проти російських окупантів.

Про це американський лідер написав у Twitter.

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Деталі

"Минуло два місяці від часу, коли Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за захист своєї батьківщини", — написав Байден.

Путін помиляється, якщо думає, що США втратять інтерес до України

Президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вважає, що Захід втратить інтерес до України і перестане їй допомагати, але це не так.

"Поки що Росія продовжує жорстоко поводитися з Україною, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – повідомив президент США Джо Байден.

За його словами, єдність усередині Америки, а також єдність країни з партнерами, союзниками та українським народом надсилає Путіну безпомилковий сигнал про те, що йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну.

"Цього не станеться", – сказав президент США.

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