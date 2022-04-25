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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Мы продолжим поддерживать украинцев в борьбе за защиту своей родины — Байден

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 01:57
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Американский лидер отметил, что Киев не сдается после 2 месяцев войны
Байден отметил, что Зеленское и его демократически избранное правительство остаются у власти несмотря на войну РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Байден отметил, что Зеленское и его демократически избранное правительство остаются у власти несмотря на войну РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден обещает, что его страна и дальше будет поддерживать народ Украины в его борьбе против российских оккупантов.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

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"Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", — написал Байден.

Путин ошибается, если думает, что США потеряют интерес к Украине

Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так

"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

"Этого не произойдет", – сказал президент США.

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История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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