Мы продолжим поддерживать украинцев в борьбе за защиту своей родины — Байден

Американский лидер отметил, что Киев не сдается после 2 месяцев войны

Байден отметил, что Зеленское и его демократически избранное правительство остаются у власти несмотря на войну РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден обещает, что его страна и дальше будет поддерживать народ Украины в его борьбе против российских оккупантов.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

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"Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", — написал Байден.

Путин ошибается, если думает, что США потеряют интерес к Украине

Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так

"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

"Этого не произойдет", – сказал президент США.

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