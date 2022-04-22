Путин ошибается, если думает, что США утратят интерес к Украине – Байден

Хозяин Кремля считает, что единство государств рухнет, однако он ошибается

США и дальше будут всячески поддерживать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал американский лидер Джо Байден.

"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

"Этого не произойдет", – сказал президент США.

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