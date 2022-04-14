США предоставят Украине разведданные для поражения целей в Донбассе в Крыму

Штаты передадут Украине разведывательные данные которые помогут нашей армии атаковать военные части противника на оккупированных территориях. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по Организации Североатлантического договора предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.
Администрация Байдена уже предоставила тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого боевого оружия. Однако США воздержались от отправки Украине боевых самолетов, так как Белый дом опасается, что это может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.
Далее по теме
Военная помощь для Украины, кто помогает
- Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине дополнительное оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на 800 миллионов долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну и опубликовал список.
- 10 апреля советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и уже отправили их в Украину.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- Европейский Союз заявлял, что продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне.