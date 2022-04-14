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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США предоставят Украине разведданные для поражения целей в Донбассе в Крыму

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 апреля, 02:41
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Также Украине для борьбы с оккупантами будет передано тяжелое вооружение
Америка всячески помогает Украине в войне с агрессором
Америка всячески помогает Украине в войне с агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты передадут Украине разведывательные данные которые помогут нашей армии атаковать военные части противника на оккупированных территориях. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по Организации Североатлантического договора предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

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Администрация Байдена уже предоставила тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого боевого оружия. Однако США воздержались от отправки Украине боевых самолетов, так как Белый дом опасается, что это может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.

Военная помощь для Украины, кто помогает

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 апреля
1
Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
Транспорт
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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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