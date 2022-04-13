Украина получит дополнительное оружие от США – Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Чем помогут
Как отмечается, новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных систем вооружений, а также "новые возможности", адаптированные к более широкому наступлению, которое, как ожидают в США, Россия начнет на востоке Украины.
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"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме этого, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", – отметил Джо Байден.
По словам президента США, американский народ будет и впредь "поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу".
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране. Ранее Байден не называл происходящее в Украине геноцидом.