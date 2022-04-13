Україна отримає додаткову зброю від США – Білий дім

Стало відомо, що буде в новому пакеті допомоги

Президент США схвалив передачу додаткових гелікоптерів Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Чим допоможуть

Як зазначається, новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих систем озброєнь, а також "нові можливості", адаптовані до ширшого наступу, який, як очікують у США, Росія почне на сході України.

"Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім цього, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі", – зазначив Джо Байден.

За словами президента США, американський народ і надалі "підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні. Раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

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