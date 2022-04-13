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СЬОГОДНІ Світові новини США

Україна отримає додаткову зброю від США – Білий дім

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 22:50
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Стало відомо, що буде в новому пакеті допомоги
Президент США схвалив передачу додаткових гелікоптерів Україні.
Президент США схвалив передачу додаткових гелікоптерів Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Чим допоможуть

Як зазначається, новий пакет допомоги включатиме багато з уже наданих систем озброєнь, а також "нові можливості", адаптовані до ширшого наступу, який, як очікують у США, Росія почне на сході України.

"Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім цього, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі", – зазначив Джо Байден.

За словами президента США, американський народ і надалі "підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні. Раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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