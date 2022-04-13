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Росія пригрозила атакувати транспортні засоби НАТО та США зі зброєю для України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 17:49
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Російський чиновник заявив, що Штати нібито є "джерелом нагнітання напруженості" у світі
Російські війська можуть завдати ударів по конвоях зі зброєю Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська можуть завдати ударів по конвоях зі зброєю Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія розглядає транспортні засоби США та НАТО, які перевозять озброєння на територію України законною військовою метою. За його словами, Москва попередила Вашингтон, що такі дії нібито провокують ще більший конфлікт між країнами.

Про це повідомляє "Перший канал".

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За словами російського чиновника, в РФ попередили США про те, що "накачування озброєннями, що оркеструється, з цілої низки країн – не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі".

"Саме США є джерелом максимального нагнітання напруженості і на міжнародних майданчиках. Я вже не говорю про те, що вони в матеріальному плані здійснюють, підтримуючи злочинний київський режим", – заявив Рябков.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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