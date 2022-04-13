Росія пригрозила атакувати транспортні засоби НАТО та США зі зброєю для України

Російський чиновник заявив, що Штати нібито є "джерелом нагнітання напруженості" у світі

Російські війська можуть завдати ударів по конвоях зі зброєю Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія розглядає транспортні засоби США та НАТО, які перевозять озброєння на територію України законною військовою метою. За його словами, Москва попередила Вашингтон, що такі дії нібито провокують ще більший конфлікт між країнами.

Про це повідомляє "Перший канал".

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За словами російського чиновника, в РФ попередили США про те, що "накачування озброєннями, що оркеструється, з цілої низки країн – не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі".

"Саме США є джерелом максимального нагнітання напруженості і на міжнародних майданчиках. Я вже не говорю про те, що вони в матеріальному плані здійснюють, підтримуючи злочинний київський режим", – заявив Рябков.

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