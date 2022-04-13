Байден вперше назвав дії Путіна в Україні геноцидом

Президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.
Про це повідомляє CNN.
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"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту", — сказав Байден.
"Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу", — додав американський лідер.
Раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом. Також його помічники й радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".
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Байден назвав Путіна варваром та воєнним злочинцем
Президент США Джо Байден після звірячих убивств у Бучі заявив, що Америка продовжить посилювати санкції на Росію. Крім того, глава держави назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.
"Путін – воєнний злочинець. Ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про воєнний злочин. Цей хлопець – варвар. Те, що відбувається у Бучі – обурливо, всі це бачили", – сказав Байден.