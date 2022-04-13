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СЬОГОДНІ Світові новини США

Байден вперше назвав дії Путіна в Україні геноцидом

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 квітня, 01:53
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Американський лідер, а також його помічники та радники раніше не вважили, що рівень систематичного позбавлення життя українського народу — це геноцид
Байден звинуватив Путіна в скоєнні геноциду/Фото: kremlin.ru, REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Байден звинуватив Путіна в скоєнні геноциду/Фото: kremlin.ru, REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.

Про це повідомляє CNN.

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"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту", — сказав Байден.

"Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу", — додав американський лідер.

Раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом. Також його помічники й радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".

Байден назвав Путіна варваром та воєнним злочинцем

Президент США Джо Байден після звірячих убивств у Бучі заявив, що Америка продовжить посилювати санкції на Росію. Крім того, глава держави назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

"Путін – воєнний злочинець. Ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про воєнний злочин. Цей хлопець – варвар. Те, що відбувається у Бучі – обурливо, всі це бачили", – сказав Байден.

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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