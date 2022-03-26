Байден назвав Путіна "м'ясником" після зустрічі з українськими біженцями у Польщі

Американський лідер після зустрічі з українськими біженцями у Польщі розкритикував дії Путіна щодо народу України

Джо Байден зустрівся з матерями та дітьми, які втекли з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден, перебуваючи з дводенним візитом у Польщі, зустрівся з біженцями з України. Про це повідомляє СNN.

Журналісти запитали Байдена, про що він думає, бачачи біженців, при цьому щодня спілкуючись із Путіним.

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Байден відповів: "Він м'ясник".

Фото АР

Фото АР

Під час короткої сесії питань та відповідей на стадіоні "Народовий" Байден розповів, як він бував у подібних місцях і зазначив, що завжди дивується "глибині та силі людського духу".

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"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу подякувати", — сказав він.

Минулого тижня Байден вперше назвав Путіна "військовим злочинцем", а потім – "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України.

Злочини РФ проти України

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ вже знищено. Збройні сили України утримують ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодної п'яді своєї землі окупантам. Ворог покарає за свої злочини.

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

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Крім того, в Гаазі почалося розслідування військових злочинів Росії. Увага буде приділена нападу РФ на Україну.