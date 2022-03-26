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Байден назвал Путина "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 марта, 17:53
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Американский лидер после встречи с украинскими беженцами в Польше раскритиковал действия Путина по отношению к народу Украины
Джо Байден встретился с матерями и детьми, которые бежали из Украины
Джо Байден встретился с матерями и детьми, которые бежали из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден, находясь с двухдневным визитом в Польше, встретился с беженцами из Украины. Об этом сообщает СNN.

Журналисты спросили Байдена, о чем он думает, видя беженцев, при этом каждый день общаясь с Путиным.

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Байден ответил: "Он мясник".

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Во время короткой сессии вопросов и ответов на стадионе "Народовый" Байден рассказал, как он бывал в подобных местах и отметил, что всегда удивляется "глубине и силе человеческого духа".

Фото АР
Фото АР

"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо", — сказал он.

На прошлой неделе Байден впервые назвал Путина "военным преступником" , а затем – "кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины.

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Преступления РФ против Украины

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои злодеяния.

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

Кроме того, в Гааге началось расследование военных преступлений России. Внимание будет уделено нападению РФ на Украину.

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