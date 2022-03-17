Байден назвав Путіна головорізом та диктатором (відео)

Президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.
"Зараз Ірландія, Велика Британія та інші протистоять диктатору-вбивці, найчистішому головорізу, який веде аморальну війну проти народу України", – заявив президент США.
Зеленський звернувся до Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у зв'язку з війною РФ проти нашої країни. По відеозв'язку він розповів, що "Росія перетворила українське небо на джерело смерті", і попросив закрити небо.
Про що сказав Зеленський:
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- "Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні близько тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб. Вони застосовують дрони, щоб прицільніше вбивати".
"Ми просимо відповісти на терор. Створити над Україною гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щоденно тероризувати наші мирні міста".
"Якщо це дуже багато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо: С-300 та інших аналогічних систем".
"Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доки російська військова машина не зупиниться. Усі американські компанії мають вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кров'ю".
"Ми пропонуємо створити об'єднання U-24 – United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу та совість, щоб зупиняти конфлікти негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброя. Якщо потрібно – то санкції. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка. Гроші. Все, що потрібно, щоб зберегти мир".