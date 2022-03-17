Байден назвал Путина головорезом и диктатором (видео)

Президент США осудил войну против Украины

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Президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

"Сейчас Ирландия, Великобритания и другие противостоят диктатору-убийце, чистейшему головорезу, который ведет аморальную войну против народа Украины", – заявил президент США.

Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в связи с войной РФ против нашей страны. По видеосвязи он рассказал, что "Россия превратила украинское небо в источник смерти", и попросил закрыть небо.

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О чем сказал Зеленский: