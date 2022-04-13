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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США работают над передачей Украине артиллерии — Псаки

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 апреля, 00:05
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Когда нашей стране передадут оружие пока неизвестно
Псаки сообщила, что США передадут Украине артиллерию/Фото: ООС, Reuters, коллаж: "Сегодня"
Псаки сообщила, что США передадут Украине артиллерию/Фото: ООС, Reuters, коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине артиллерию. Сейчас над этим идет работа.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Подробности

По словам Псаки, помощник президента Джо Байдена провел разговор с представителями Украины, во время которого поднимался вопрос военной помощи.

Других деталей пока неизвестно.

США предоставят Украине "оружие, которое ей нужно"

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", — сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

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Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

Україна 24

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