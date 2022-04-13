США работают над передачей Украине артиллерии — Псаки

Когда нашей стране передадут оружие пока неизвестно

Псаки сообщила, что США передадут Украине артиллерию/Фото: ООС, Reuters, коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине артиллерию. Сейчас над этим идет работа.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, помощник президента Джо Байдена провел разговор с представителями Украины, во время которого поднимался вопрос военной помощи.

Других деталей пока неизвестно.

США предоставят Украине "оружие, которое ей нужно"

США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей нужно" для защиты от России, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей, которые Вашингтон назвал военными преступлениями.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским (войскам) и не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают… (военные) преступления", — сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

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