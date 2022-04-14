США нададуть Україні розвіддані для поразки цілей на Донбасі в Криму

Штати передадуть Україні розвідувальні дані, які допоможуть нашій армії атакувати військові частини супротивника на окупованих територіях. Про це пише видання Wall Street Journal .
Рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію знаменує собою зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту і було прийнято після того, як Київ кілька тижнів просив США та союзників щодо Організації Північноатлантичного договору надати танки, літаки та інше важке озброєння, щоб дати відсіч Росії.
Адміністрація Байдена вже надала тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї. Проте США утрималися від відправки Україні бойових літаків, оскільки Білий дім побоюється, що це може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону конфлікту.
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Військова допомога для України, хто допомагає
- Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні додаткова зброя , боєприпаси та іншу допомогу в галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про потреби України , які допоможуть зупинити війну та опублікував список .
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю , яке їй необхідне для захисту від Росії.
- Крім того, Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та вже відправили їх до України .
- Водночас уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї . Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Великобританія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- Європейський Союз заявляв, що продовжуватиме озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні .