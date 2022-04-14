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СЬОГОДНІ Світові новини США

США нададуть Україні розвіддані для поразки цілей на Донбасі в Криму

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 квітня, 02:41
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Також Україні для боротьби з окупантами буде передано важке озброєння
Америка всіляко допомагає Україні у війні з агресором
Америка всіляко допомагає Україні у війні з агресором / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати передадуть Україні розвідувальні дані, які допоможуть нашій армії атакувати військові частини супротивника на окупованих територіях. Про це пише видання Wall Street Journal .

Рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію знаменує собою зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту і було прийнято після того, як Київ кілька тижнів просив США та союзників щодо Організації Північноатлантичного договору надати танки, літаки та інше важке озброєння, щоб дати відсіч Росії.

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Адміністрація Байдена вже надала тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї. Проте США утрималися від відправки Україні бойових літаків, оскільки Білий дім побоюється, що це може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону конфлікту.

Військова допомога для України, хто допомагає

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19800
Особовий склад
2
Літаки 158
Літаки
3
Гелікоптери 143
Гелікоптери
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артилерія 358
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 115
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1429
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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