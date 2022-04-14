США нададуть Україні розвіддані для поразки цілей на Донбасі в Криму

Також Україні для боротьби з окупантами буде передано важке озброєння

Америка всіляко допомагає Україні у війні з агресором / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати передадуть Україні розвідувальні дані, які допоможуть нашій армії атакувати військові частини супротивника на окупованих територіях. Про це пише видання Wall Street Journal .

Рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію знаменує собою зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту і було прийнято після того, як Київ кілька тижнів просив США та союзників щодо Організації Північноатлантичного договору надати танки, літаки та інше важке озброєння, щоб дати відсіч Росії.

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Адміністрація Байдена вже надала тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї. Проте США утрималися від відправки Україні бойових літаків, оскільки Білий дім побоюється, що це може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону конфлікту.

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