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Боррель: Євросоюз продовжить постачання зброї в Україну

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 12:39
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У Європі не хочуть допустити перемоги Росії у війні
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз продовжуватиме озброювати Україну, бо не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель. засіданні Європейської ради.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше", — сказав він.

Глава європейської дипломатії додав, що ЄС готовий "давати більше зброї" Україні. При цьому він сказав, що Євросоюз має уникнути прямого конфлікту із Росією.

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