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СЬОГОДНІ Світові новини США

США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin на прохання України

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26 березня, 04:59
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Збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами
Поки що це питання розглядається/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Поки що це питання розглядається/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна. Питання розглядається прямо зараз.

Про це пише Defense News.

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Деталі

Прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш сказав, що ці "точні питання" розглядаються прямо зараз.

США виділять Україні $1 мільярд

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям і постраждалим від війни з Росією.

У п'ятницю, 25 березня, у Польщі відбувся брифінг Джо Байдена про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії до України.

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"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", — повідомив президент США.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

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Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
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