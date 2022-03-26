США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin на прохання України

Збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами

Поки що це питання розглядається/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна. Питання розглядається прямо зараз.

Про це пише Defense News.

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Деталі

Прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш сказав, що ці "точні питання" розглядаються прямо зараз.

США виділять Україні $1 мільярд

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям і постраждалим від війни з Росією.

У п'ятницю, 25 березня, у Польщі відбувся брифінг Джо Байдена про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії до України.

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"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", — повідомив президент США.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

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